Доренко в аду: Познер отреагировал на гибель журналиста

«Сергей в аду»: Познер прокомментировал смерть Доренко

Познер поведал, что был хорошо знаком с Доренко, но не был ему близок, считая его стиль журналистики неприемлемым. Однако, по мнению Познера, Доренко был одним из самых ярких, талантливых и эрудированных журналистов России.

«На фоне мелкотравчатой, серой как портянки, лишенной подлинной личности лизоблюдской журналистики сегодняшнего дня Сергей Доренко смотрится исполином. Лично мне ужасно жалко, что он умер, когда еще полон сил. Это гигантская потеря», — заявил медиа-мэтр.

По его словам, Доренко как журналист позволял себе самые неслыханные высказывания.

«Позволю себе это и я: хоть я атеист, но думаю, что Сергей в аду, где самому сатане он дает жару, выступая по каналу Государственного Преисподнего Вещания. Думаю, Сергею было бы приятно такое предположение», — заключил Познер.