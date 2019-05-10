Доренко в аду: Познер отреагировал на гибель журналиста

Журналист Владимир Познер высказался о смерти Сергея Доренко. По его словам, он узнал о кончине коллеги позднее всех, поскольку находится в Японии.
Познер поведал, что был хорошо знаком с Доренко, но не был ему близок, считая его стиль журналистики неприемлемым. Однако, по мнению Познера, Доренко был одним из самых ярких, талантливых и эрудированных журналистов России.
«На фоне мелкотравчатой, серой как портянки, лишенной подлинной личности лизоблюдской журналистики сегодняшнего дня Сергей Доренко смотрится исполином. Лично мне ужасно жалко, что он умер, когда еще полон сил. Это гигантская потеря», — заявил медиа-мэтр.
По его словам, Доренко как журналист позволял себе самые неслыханные высказывания.
«Позволю себе это и я: хоть я атеист, но думаю, что Сергей в аду, где самому сатане он дает жару, выступая по каналу Государственного Преисподнего Вещания. Думаю, Сергею было бы приятно такое предположение», — заключил Познер.
Ранее другой журналист Александр Невзоров заявил, что Доренко можно позавидовать, потому что он «умер на хорошей скорости и на очень классном мотике». И если бы Сергею предложили выбор, он выбрал бы именно эту смерть. При этом Невзоров, как и Познер, упомянул, что фигура Доренко-журналиста по масштабу несопоставима с нынешними «карликами» от медиа.