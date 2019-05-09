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Лужков не смог сказать ничего хорошего об умершем Доренко 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший мэр Москвы Сергей Лужков заявил, что не может с положительной стороны охарактеризовать ушедшего из жизни главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко. Об этом сообщает Daily Storm.
Как отмечается, в конце 1990-х Доренко в своих программах неоднократно критиковал Лужкова, занимавшего на тот момент пост мэра Москвы. Бывший градоначальник отметил, что покойный обладал "злым талантом журналистики", который, по его мнению, Доренко мог использовать против него "не без соответствующей оплаты".
"Могу сказать только одно — все это было пропитано, безусловно, талантом. Он имел настоящий злой талант журналистики", — сказал Лужков.
Он добавил, что если бы Доренко был жив, то в личном разговоре с журналистом он был бы "менее сдержанным в своих оценках".
Ранее стало известно, что главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.
"Газета.Ru" следит за развитием событий в режиме онлайн.
Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ.
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Общество , Сергей Лужков , Сергей Доренко , Газета.Ru , Первый канал , Радиостанция "Говорит Москва"
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