Известный журналист погиб, почувствовав острое недомогание и не справившись с управлением мотоциклом.
Названо место похорон погибшего журналиста Сергея Доренко. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Напомним, ранее стало известно о гибели Сергея Доренко в результате ДТП в Москве. По предварительной информации, он почувствовал острое недомогание во время поездки на мотоцикле и упал с него, не справившись с управлением. Свои соболезнования уже выразили мэр Москвы Сергей Собянин и глава информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. На данный момент в качестве причины смерти называется остановка сердца.