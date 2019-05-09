Доренко похоронят на Троекуровском кладбище

Известный журналист погиб, почувствовав острое недомогание и не справившись с управлением мотоциклом.

Названо место похорон погибшего журналиста Сергея Доренко . Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве