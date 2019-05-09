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Доренко похоронят на Троекуровском кладбище 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный журналист погиб, почувствовав острое недомогание и не справившись с управлением мотоциклом.
Названо место похорон погибшего журналиста Сергея Доренко. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Напомним, ранее стало известно о гибели Сергея Доренко в результате ДТП в Москве. По предварительной информации, он почувствовал острое недомогание во время поездки на мотоцикле и упал с него, не справившись с управлением. Свои соболезнования уже выразили мэр Москвы Сергей Собянин и глава информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. На данный момент в качестве причины смерти называется остановка сердца.
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