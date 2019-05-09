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Очевидец рассказал подробности гибели Доренко 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Очевидец рассказал об обстоятельствах аварии, в которой погиб журналист Сергей Доренко. Об этом сообщает "Московский Комсомолец".
По его словам, он ехал в сторону Таганской площади по улице Земляной Вал, а журналист двигался ему навстречу.
Неожиданно, отметил очевидец, мотоцикл Доренко повело в бок, и он ударился в отбойник.
"Водитель еще до этого упал и покатился по асфальту", — уточнил свидетель происшествия.
Он также добавил, что сразу остановился и помог дотащить упавшего на тротуар. По его словам, пострадавший находился без сознания, а глаза у него были открыты.
Ранее стало известно, что Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет.
"Газета.Ru" следит за развитием событий в режиме онлайн.
Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ.
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Общество , Сергей Доренко , Газета.Ru , Первый канал
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