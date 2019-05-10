«Это большой шок»: Соловьев о смерти Доренко

Российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал смерть Сергея Доренко . По словам Соловьева, он был одним из самых узнаваемых журналистов, который прошел разные этапы карьеры.

"Яркий, сильный, мощный журналист. Прошел очень разные этапы своей биографии и карьеры. Но, бесспорно, один из самых узнаваемых журналистов нескольких поколений. И такая трагическая смерть молодого человека, который был полон планов", — сказал Соловьев в комментарии "360".

Произошедшее является большой потерей для журналистского корпуса, вне зависимости от того, какие у них были личные отношения. В такой ситуации, по словам Соловьева, это "не играет никакой роли".

"Это большой шок. Это трагедия для его семьи, для его поклонников, близких", — резюмировал он.