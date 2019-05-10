Российский журналист Владимир Соловьев прокомментировал смерть Сергея Доренко. По словам Соловьева, он был одним из самых узнаваемых журналистов, который прошел разные этапы карьеры.
"Яркий, сильный, мощный журналист. Прошел очень разные этапы своей биографии и карьеры. Но, бесспорно, один из самых узнаваемых журналистов нескольких поколений. И такая трагическая смерть молодого человека, который был полон планов", — сказал Соловьев в комментарии "360".
Произошедшее является большой потерей для журналистского корпуса, вне зависимости от того, какие у них были личные отношения. В такой ситуации, по словам Соловьева, это "не играет никакой роли".
"Это большой шок. Это трагедия для его семьи, для его поклонников, близких", — резюмировал он.
Напомним, Сергей Доренко умер 9 мая за рулем мотоцикла. По данным ТАСС, у журналиста остановилось сердце.