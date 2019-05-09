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Шествие «Бессмертного полка» впервые прошло в небе 

News.ru 1 час назад
Фото: ЧП |ДТП | ХМАО/ Вконтакте
Акция «Бессмертный полк» впервые прошла в воздушном пространстве России. Истребители «Як» с портретами героев войны пронеслись в небе над Уралом.
В едином строю истребители пронесли на своих бортах символику «Бессмертного полка», а также 12 портретов дедов и прадедов тех, кто в этот момент управлял самолетами, — рассказали в правительстве Югры.
Истребители летели друг за другом с интервалом в несколько метров, имитируя таким образом пешую колонну полка. За штурвалами находились летчицы пилотажной группы «Барсы» — единственной женской пилотажной группы России, отмечает «Российская газета».
Ранее News.ru писал, что шествие «Бессмертного полка» началось в Москве. Участники акции начали движение по Тверской улице от пересечения с Бульварным кольцом у метро Пушкинская в сторону Кремля. Многие люди пришли с детьми, музыкальными инструментами и в исторической военной форме.
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