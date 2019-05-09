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Прощание с Евгением Крылатовым состоится 11 мая в храме на Ходынском поле 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Прощание с Евгением Крылатовым состоится 11 мая в храме на Ходынском поле.
Народный артист России скончался накануне на 86-м году жизни от двусторонней пневмонии.
Дочь композитора Мария Крылатова рассказала РИА Новости, что похороны пройдут на Митинском кладбище.
За годы творчества Евгений Крылатов создал большое количество сочинений в самых разнообразных жанрах. Он подарил музыку более чем 160 картинам, в числе которых фильмы «С любимыми не расставайтесь», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», мультфильмы «Умка», «Дед Мороз и лето» и трилогия «Простоквашино».
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