Прощание с Евгением Крылатовым состоится 11 мая в храме на Ходынском поле

Прощание с Евгением Крылатовым состоится 11 мая в храме на Ходынском поле.

Народный артист России скончался накануне на 86-м году жизни от двусторонней пневмонии.

Дочь композитора Мария Крылатова рассказала РИА Новости, что похороны пройдут на Митинском кладбище.

За годы творчества Евгений Крылатов создал большое количество сочинений в самых разнообразных жанрах. Он подарил музыку более чем 160 картинам, в числе которых фильмы «С любимыми не расставайтесь», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», мультфильмы «Умка», «Дед Мороз и лето» и трилогия «Простоквашино».