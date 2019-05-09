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В Севастополе развернули самую большую в России георгиевскую ленту 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Самую большую в России георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м развернули в четверг в Севастополе в честь Дня Победы и 75-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ТАСС.
"Два дня назад, 7 мая, эту ленту развернули в Москве, а потом передали в Севастополь. Это самая большая георгиевская лента в России, ее ширина 7 м, длина — 300, вес — более 100 кг. В Севастополе такую большую ленту разворачивают впервые", — рассказал ТАСС представитель регионального отделения "Единой России", которое выступает организатором акции.
Гигантское полотнище развернули на площади Сурова, рядом с Южной бухтой, в которой около 200 лет базируются военные корабли Черноморского флота. Затем его пронесли по главным улицам города вслед за колонной "Бессмертного полка".
Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя их значительные силы. Оккупация города длилась почти два года.
Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, ему присвоено звание города-героя.
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Общество , Единая Россия , ИТАР-ТАСС , Москва , Севастополь
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