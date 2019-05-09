Стивена Сигала заметили на гостевой трибуне парада Победы

На лацкане темного пальто, в которое одет знаменитый актер, красуется георгиевская ленточка, как символ великой Победы.

Американский актер и специальный представитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал прибыл на Красную площадь, чтобы своими глазами увидеть торжественный парад Победы.

Вместе с супругой мастер боевых искусств будет смотреть за торжественным маршем с гостевых трибун у стен Кремля.

Примечательно, что на лацкане темного пальто актера прикреплена георгиевская ленточка, как и на одежде супруги.

Стивен Сигал, гражданин США, получил паспорт Российской Федерации в ноябре 2016 года. Кроме того, он является обладателем гражданства Сербии.