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Стивена Сигала заметили на гостевой трибуне парада Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
На лацкане темного пальто, в которое одет знаменитый актер, красуется георгиевская ленточка, как символ великой Победы.
Американский актер и специальный представитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал прибыл на Красную площадь, чтобы своими глазами увидеть торжественный парад Победы.
Вместе с супругой мастер боевых искусств будет смотреть за торжественным маршем с гостевых трибун у стен Кремля.
Примечательно, что на лацкане темного пальто актера прикреплена георгиевская ленточка, как и на одежде супруги.
Стивен Сигал, гражданин США, получил паспорт Российской Федерации в ноябре 2016 года. Кроме того, он является обладателем гражданства Сербии.
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Общество , Стивен Сигал , МИД
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