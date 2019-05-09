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Россия отмечает День Победы 

Вести.Ru 57 минут назад
Даже по прошествии десятилетий этот праздник остается важным для всех. 9 мая — всегда будет одной из главных дат в истории нашей страны.
В этой войне с гитлеровской Германией и ее союзниками Советский Союз понес наибольшие человеческие и материальные потери. Кровопролитная война длилась четыре года (с 1941 по 1945).
"В день этого великого праздника мы с признательностью вспоминаем о беспримерном героизме наших соотечественников, которые отстояли свободу родной земли и спасли мир от фашистской агрессии", — это цитата из поздравления, которое Владимир Путин направил в адрес лидеров стран СНГ, а также народов Грузии и Украины.
Российский президент назвал общим долгом сохранение памяти о подвиге тех, кто в годы войны сражался с захватчиками на поле боя и трудился в тылу. Владимир Путин передал всем ветеранам слова глубокой благодарности и пожелал им здоровья и благополучия.
Эфир телеканала "Россия 24" в честь праздника будет особенным. Будут показаны парады, которые традиционно проводят в День Победы в разных городах. Прямые трансляции начнутся уже менее чем через два часа.
Во всех регионах России пройдет шествие "Бессмертный полк" (история акции началась в 2007 году в Тюмени; в 2013 году акция распространилась на 120 городов, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах). Во время этого шествия люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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Общество , Видео , Владимир Путин , Германия
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