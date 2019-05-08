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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Крылатова 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным композитора Евгения Крылатова, который умер в среду на 86-м году жизни. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Ушел из жизни Евгений Павлович Крылатов — выдающийся композитор, человек высочайшей внутренней культуры и достоинства. Настоящий мастер и творец, он посвятил себя музыке, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, снискал поистине всенародную любовь — за мелодии и песни, которые стали родными для многих поколений", — говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что "светлая память о Крылатове навсегда сохранится в сердцах его близких и всех почитателей таланта композитора".
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Общество , Политика , Евгений Крылатов , Владимир Путин
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