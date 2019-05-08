Путин выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Крылатова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным композитора Евгения Крылатова , который умер в среду на 86-м году жизни. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Ушел из жизни Евгений Павлович Крылатов — выдающийся композитор, человек высочайшей внутренней культуры и достоинства. Настоящий мастер и творец, он посвятил себя музыке, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, снискал поистине всенародную любовь — за мелодии и песни, которые стали родными для многих поколений", — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что "светлая память о Крылатове навсегда сохранится в сердцах его близких и всех почитателей таланта композитора".