Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Ленинградской области направят 45 млн рублей на парки и скверы 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о выделении 45 миллионов рублей на реализацию проектов-победителей конкурса по благоустройству, состоявшегося в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации области.
"Порядка десяти миллионов рублей получит город Приозерск на второй этап благоустройства части единой туристско-рекреационной парковой зоны. В скором времени там появится полноценная тренировочная трасса для юных спортсменов. Еще 4,7 миллиона рублей получит Тихвин — здесь благоустроят территорию, прилегающую к Вязитскому ручью и прудам Таборы. Также Сосновый Бор получит дополнительно 9,5 миллиона рублей на комплексное благоустройство городского сквера по улице Космонавтов. А город Волхов — 4,4 миллиона рублей на благоустройство парка по улице Юрия Гагарина", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, часть средств будет также направлена на благоустройство ещё трех городов: Гатчине выделяется 9,5 миллиона рублей на "Бульвар Науки", Ивангороду — 4,4 миллиона рублей на благоустройство территорий, прилегающих к пешеходному таможенному пункту "Парусинка" и главному пешеходному таможенному переходу в районе Кингисеппского шоссе и улицы Петроградской. Подпорожье получило 2,3 миллиона рублей на развитие аллеи в градостроительном ансамбле жилого района города.
"Всего в 2019 году на различные проекты по благоустройству во всех районах области направлено около одного миллиарда рублей", — заключили в пресс-службе.
Последние новости
Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия Госсекретарь США обнаружил, что русские нагло вмешиваются в свои дела Сенатор прокомментировал слова Кравчука про "навязанный" Хрущевым Крым
Комментарии
Общество , Александр Дрозденко , РИА Новости , Ленинградская область , Приозерск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран выдвинул ультиматум России и Европе18
Трагедия в Шереметьеве: «черные ящики» расшифрованы14
В Мьянме разбился пассажирский самолет
Дело мести? Киев придумал наказание для Донбасса101
Трагедия на Алтае: спасатели сделали первые находки6
Видео
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
«А впереди тьма черная»: Пассажир SSJ-100 о своем спасении
Происшествия Катастрофы
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Трагедия на Алтае: спасатели сделали первые находки
Происшествия
Не отвертится: Порошенко явится на допрос
В мире Украина
«Дружба с США разбита»: в Германии очень обиделись
В мире Статьи
Сирийцы показали отбитый у повстанцев город
В мире Армия
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали ребенка
Шоу-бизнес
Умер Евгений Крылатов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение