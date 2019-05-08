Власти Ленинградской области направят 45 млн рублей на парки и скверы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о выделении 45 миллионов рублей на реализацию проектов-победителей конкурса по благоустройству, состоявшегося в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации области.

"Порядка десяти миллионов рублей получит город Приозерск на второй этап благоустройства части единой туристско-рекреационной парковой зоны. В скором времени там появится полноценная тренировочная трасса для юных спортсменов. Еще 4,7 миллиона рублей получит Тихвин — здесь благоустроят территорию, прилегающую к Вязитскому ручью и прудам Таборы. Также Сосновый Бор получит дополнительно 9,5 миллиона рублей на комплексное благоустройство городского сквера по улице Космонавтов. А город Волхов — 4,4 миллиона рублей на благоустройство парка по улице Юрия Гагарина", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, часть средств будет также направлена на благоустройство ещё трех городов: Гатчине выделяется 9,5 миллиона рублей на "Бульвар Науки", Ивангороду — 4,4 миллиона рублей на благоустройство территорий, прилегающих к пешеходному таможенному пункту "Парусинка" и главному пешеходному таможенному переходу в районе Кингисеппского шоссе и улицы Петроградской. Подпорожье получило 2,3 миллиона рублей на развитие аллеи в градостроительном ансамбле жилого района города.