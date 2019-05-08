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Голикова сообщила, что порядка 60 школ запустят в России до конца 2019 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Порядка 60 школ планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года в рамках нацпроекта "Образование", сообщила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
"В регионах страны активно продолжают строиться школы. Уже введено в эксплуатацию 32 новых объекта: 20 в городской и 12 в сельской местности общей мощностью почти 23 тыс. мест, из которых уже по 22 объектам получены лицензии на образовательную деятельность. До конца года будет введена еще 61 школа мощностью 43 тыс. мест", — сказала она.
Голикова также отметила, что параллельно правительство начало решать задачи повышения квалификации педагогических работников и специалистов системы образования.
"С апреля функционирует платформа для обучения педагогов в сельских школах и малых городах, более 7,5 тыс. из них в ближайшее время начнут обучение новым направлениям в рамках уроков "Технология", "Информатика", а также по предметам гуманитарного цикла", — добавила она.
Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем — министр просвещения РФ Ольга Васильева.
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Комментарии
Общество , Образование , Татьяна Голикова , Ольга Васильева , Правительство РФ
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