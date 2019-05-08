Стало известно о последних днях жизни Евгения Крылатова

Дочь композитора Евгения Крылатова Мария рассказала о последних неделях его жизни.

По словам Марии Крылатовой, последние дни композитор провел в больнице, страдая от двусторонней пневмонии.

"Он месяц лежал в больнице. Пока место и время прощания не определено", — цитирует женщину сайт kp.ru.

Автор песен "Три белых коня" и "Прекрасное далеко" скончался утром 8 мая в возрасте 85 лет.

Евгений Крылатов родился 23 февраля 1934 года в Свердловской области. Он создал музыку более чем к 150 картинам и мультфильмам.

Ранее на известие о смерти Евгения Крылатова отреагировал известный режиссер.