Дочь композитора Евгения Крылатова Мария рассказала о последних неделях его жизни.
По словам Марии Крылатовой, последние дни композитор провел в больнице, страдая от двусторонней пневмонии.
"Он месяц лежал в больнице. Пока место и время прощания не определено", — цитирует женщину сайт kp.ru.
Автор песен "Три белых коня" и "Прекрасное далеко" скончался утром 8 мая в возрасте 85 лет.
Евгений Крылатов родился 23 февраля 1934 года в Свердловской области. Он создал музыку более чем к 150 картинам и мультфильмам.
Ранее на известие о смерти Евгения Крылатова отреагировал известный режиссер.