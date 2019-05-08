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Стало известно о последних днях жизни Евгения Крылатова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дочь композитора Евгения Крылатова Мария рассказала о последних неделях его жизни.
По словам Марии Крылатовой, последние дни композитор провел в больнице, страдая от двусторонней пневмонии.
"Он месяц лежал в больнице. Пока место и время прощания не определено", — цитирует женщину сайт kp.ru.
Автор песен "Три белых коня" и "Прекрасное далеко" скончался утром 8 мая в возрасте 85 лет.
Евгений Крылатов родился 23 февраля 1934 года в Свердловской области. Он создал музыку более чем к 150 картинам и мультфильмам.
Ранее на известие о смерти Евгения Крылатова отреагировал известный режиссер.
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