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Голикова: почти 400 организаций в 65 регионах обучают граждан предпенсионного возраста 

ТАСС + ещё 2 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Переобучение граждан предпенсионного возраста проходит в 65 регионах на базе 381 образовательной организации, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
"За первый квартал уже начаты мероприятия по созданию условий для продолжения трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста. Уже сегодня в 65 регионах страны на базе 381 образовательной организации организовано профессиональное обучение и дополнительное профобразование лиц предпенсионного возраста", — сказал она.
Голикова отметила, что наиболее востребованными являются сфера услуг, включая медицинские и социальные услуги, туризм, информационные и коммуникационные технологии, строительство и строительные технологии.
Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт — норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта — глава Минтруда Максим Топилин.
Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.
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Комментарии
Общество , Татьяна Голикова , Максим Топилин , Минтруд
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