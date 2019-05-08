Патриарх Кирилл возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии Дня Победы возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и пожелал всем военнослужащим силы духа.

"Победа (в Великой Отечественной войне — ред.) ковалась невероятными усилиями всего нашего народа, огромными жертвами, понесенными нашими воинами и мирными жителями, которые страдали в связи с военными действиями. Победа досталась действительно потом и кровью нашего народа, и для того, чтобы никогда больше никакой враг не вступил на нашу землю, мы должны быть сильными. Настолько сильными, чтобы даже мысль начать против нас войну не могла серьезно существовать в сознании людей. А для этого нужны вооруженные силы, способные отразить любого врага, нужна способность к подвигу, нужен труд всей нашей страны", — сказал предстоятель РПЦ после торжественной церемонии в Александровском саду.

По его словам, чтобы добиться подобного, нужна соответствующая мотивация, которая не может ограничиваться только заработной платой.

Никакими деньгами невозможно оплатить воинский долг, ранения, смерть. Поэтому есть что-то такое, что требуется …помимо материального фактора. И вот этим другим, тем, что обеспечивает победу, является сила духа, и враг в современных условиях направляет свое острие на то, чтобы ослабить эту силу.