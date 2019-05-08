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«Гарантия объективности»: принято важное решение по интеллектуальным правам 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Верховный суд разъяснил тонкости защиты интеллектуальных прав в России. Его пленум принял соответствующее постановление, которое опубликовала «Российская газета»
Адвокат Вячеслав Голенев объяснил изданию, что судьи ВС устранили «достаточное количество» практических проблем, дав толкование как по материально-правовым, так и по процессуально-правовым вопросам.
Так, Верховный суд постановил, что апелляционные и кассационные жалобы по вопросам, связанным с защитой интеллектуальных прав, теперь будут рассматривать разные суды — Первый апелляционный общей юрисдикции и Второй кассационный общей юрисдикции соответственно.
Среди прочего это касается и судебных решений о блокировке пиратского контента в интернете. Однако это лишь малая часть дел в сфере защиты интеллектуальных прав.
«Новые правила повышают гарантии объективности в таком достаточно чувствительном для общества вопросе», — отмечает «Российская газета».
Кроме того, как объяснил Вячеслав Голенев, пленум Верховного суда закрепил презумпцию принадлежности сайта администратору его домена и повысил стандарт доказывания по спорам о взыскании компенсации за нарушение интеллектуальных прав — обязал истцов обосновывать размер компенсации.
Комментарии
Общество , "Российская газета"
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