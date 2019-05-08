«Ночные волки» похвалили украинских пограничников

«Ну, усилили и усилили. Молодцы. На Украину мы не ездим и границу не пересекаем», — заявил газете ВЗГЛЯД президент отделения «Дороги Победы» мотоклуба «Ночные волки» Андрей Бобровский, комментируя сообщение о том, что украинские пограничники усилили меры безопасности из-за российских байкеров.

«Ну, усилили и усилили. Молодцы. Но у нас нет планов пересекать границу Украины, мы пересекаем границу Евросоюза и делаем это уже абсолютно спокойно. В Европе, наконец, поняли, что мы несем вполне мирную миссию», — отметил Бобровский.

По мнению собеседника, данные меры являются ответом на интернациональный мотопробег, который в данные минуты проходит в Европе.

«Это чистой воды пиар-ход на фоне того, что сейчас по Европе проходит мото-марш «Дороги Победы» в котором с нами едут и украинцы, и русские, и немцы, и словаки, и поляки — огромная интернациональная мотоколонна. Все в одном порыве двигаются в Берлин и завтра, к 9 мая там будут», — сообщил Бобровский.

Напомним, украинские пограничники накануне Дня победы усилили меры безопасности на границе, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров. Охрана украинской границы выразила опасение, что лица на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению «Ночные волки», могут дестабилизировать ситуацию в стране.