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«Ночные волки» похвалили украинских пограничников 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: РИА Новости
«Ну, усилили и усилили. Молодцы. На Украину мы не ездим и границу не пересекаем», — заявил газете ВЗГЛЯД президент отделения «Дороги Победы» мотоклуба «Ночные волки» Андрей Бобровский, комментируя сообщение о том, что украинские пограничники усилили меры безопасности из-за российских байкеров.
«Ну, усилили и усилили. Молодцы. Но у нас нет планов пересекать границу Украины, мы пересекаем границу Евросоюза и делаем это уже абсолютно спокойно. В Европе, наконец, поняли, что мы несем вполне мирную миссию», — отметил Бобровский.
По мнению собеседника, данные меры являются ответом на интернациональный мотопробег, который в данные минуты проходит в Европе.
«Это чистой воды пиар-ход на фоне того, что сейчас по Европе проходит мото-марш «Дороги Победы» в котором с нами едут и украинцы, и русские, и немцы, и словаки, и поляки — огромная интернациональная мотоколонна. Все в одном порыве двигаются в Берлин и завтра, к 9 мая там будут», — сообщил Бобровский.
Напомним, украинские пограничники накануне Дня победы усилили меры безопасности на границе, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров. Охрана украинской границы выразила опасение, что лица на мотоциклах, которые относятся к байкерскому движению «Ночные волки», могут дестабилизировать ситуацию в стране.
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Общество , Андрей Бобровский , ЕС , Ночные волки , Деловая газета "Взгляд"
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