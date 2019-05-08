Умер Евгений Крылатов

В среду, 8 мая, в Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Марию Крылатову.
Композитору было 85 лет. Крылатов умер в больнице, куда попал с двусторонней пневмонией. Дата и место прощания с ним станут известны позднее.
Евгений Крылатов родился в Пермском крае, окончил Пермское музыкальное училище и Московскую консерваторию. Он написал музыку к картинам «Приключения Электроника», «Чародеи», мультфильмам «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и многим другим. Среди его работ — песни «Лесной олень», «Три белых коня», «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко».
В феврале «Комсомольская правда» взяла у Крылатова интервью в честь его 85-летия. Композитор сыграл журналистам отрывок из «Прекрасного далека», рассказал, что чувствует себя хорошо и заканчивает работу над музыкой к новому фильму.