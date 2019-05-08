Умер Евгений Крылатов

Умер автор музыки к «Приключениям электроника»

Композитору было 85 лет. Крылатов умер в больнице, куда попал с двусторонней пневмонией. Дата и место прощания с ним станут известны позднее.

Евгений Крылатов родился в Пермском крае, окончил Пермское музыкальное училище и Московскую консерваторию. Он написал музыку к картинам «Приключения Электроника», «Чародеи», мультфильмам «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и многим другим. Среди его работ — песни «Лесной олень», «Три белых коня», «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко».