Умер Евгений Крылатов

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Умер автор музыки к «Приключениям электроника» 

Рамблер + ещё 44 1 час назад
В среду, 8 мая, в Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь Марию Крылатову.
Композитору было 85 лет. Крылатов умер в больнице, куда попал с двусторонней пневмонией. Дата и место прощания с ним станут известны позднее.
Евгений Крылатов родился в Пермском крае, окончил Пермское музыкальное училище и Московскую консерваторию. Он написал музыку к картинам «Приключения Электроника», «Чародеи», мультфильмам «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и многим другим. Среди его работ — песни «Лесной олень», «Три белых коня», «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко».
В феврале «Комсомольская правда» взяла у Крылатова интервью в честь его 85-летия. Композитор сыграл журналистам отрывок из «Прекрасного далека», рассказал, что чувствует себя хорошо и заканчивает работу над музыкой к новому фильму.
Общество , Видео , Евгений Крылатов , Комсомольская правда , Москва
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