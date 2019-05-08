Умер Евгений Крылатов

Скончался композитор Евгений Крылатов

Евгений Павлович Крылатов родился в Свердловской области 23 февраля 1934 года. Он — автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, среди которых "Достояние республики", "Чародеи", "Гостья из будущего", "Ох уж эта Настя", "Умка", "Каникулы в Простоквашино" и многие другие.

Одним из самых известных его произведений является музыка к песне "Крылатые качели", написанная для фильма "Приключения Электроника".

Совсем недавно Евгений Крылатов отметил свой 85-летний юбилей. Он принял участие в съемках программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".