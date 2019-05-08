Умер Евгений Крылатов

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Скончался композитор Евгений Крылатов 

Вести.Ru + ещё 13 40 минут назад
В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Евгений Павлович Крылатов родился в Свердловской области 23 февраля 1934 года. Он — автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, среди которых "Достояние республики", "Чародеи", "Гостья из будущего", "Ох уж эта Настя", "Умка", "Каникулы в Простоквашино" и многие другие.
Одним из самых известных его произведений является музыка к песне "Крылатые качели", написанная для фильма "Приключения Электроника".
Совсем недавно Евгений Крылатов отметил свой 85-летний юбилей. Он принял участие в съемках программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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Общество , Видео , Евгений Крылатов , Андрей Малахов , Москва , Свердловская Область
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