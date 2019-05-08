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Старшеклассница стала порноактрисой и подверглась травле 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: cbslocal.com
Старшеклассница из Калифорнии Кейтлин Финк (Cailtin Fink) оказалась в центре скандала после того, как рассказала о своей работе в порноиндустрии. На инцидент обратило внимание местное отделение CBS.
Сообщается, что девушка откровенно рассказала о начале своей карьеры авторам школьной газеты The Bruin Voice. Администрация школьного округа пыталась предотвратить публикацию «Рискованный бизнес: начало карьеры в индустрии развлечений для взрослых», так как сотрудники увидели в нем нарушение моральных норм.
Руководство округа угрожало закрыть газету и лишить работы учительницу, готовившую статью. Позднее независимый юрист провел анализ материала и заключил, что он не является непристойным. Публикация вызвала споры не только из-за щекотливой темы, но и из-за ограничений свободы слова.
«Я чувствую, что округ рассматривает это как запретную вещь, которую следует скрыть, но на самом деле эта тема не запретная. Просто это тема, о которой людям не нравится говорить, потому что это заставляет их чувствовать себя некомфортно», — заключила Финк в интервью каналу.
По ее словам, она покинула родительский дом в канун Нового года и стала обеспечивать себя самостоятельно. Благодаря работе в порноиндустрии Финк получает средства для внесения арендной платы, погашения счетов за телефон и коммунальные услуги.
Финк говорит, что зарабатывает сотни долларов за несколько часов, но люди косо смотрят на нее, когда узнают, как она зарабатывает. Девушка также призналась, что довольна работой еще и потом, что стала получать множество комплиментов.
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Общество , CBS
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