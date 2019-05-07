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В Могилеве торжественно открыли перила 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: CTVBY / YouTube
В белорусском Могилеве состоялась церемония торжественного открытия перил. Сюжет об этом показал национальный телеканал СТВ, его запись доступна на YouTube.
В церемонии принял участие депутат Национального собрания Белоруссии Игорь Марзалюк.
«Тут достаточно крутой спуск, у людей это была давняя проблема. Здесь стояли деревянные временные перила, не очень хорошие, скажем мягко. Поэтому мы решили, что с учетом этих светлых праздников — и поминовения всех предков, и самого великого праздника, 9 Мая — такой небольшой подарок», — заявил он.
В сюжете отмечается, что перила установили на территории спуска в городском парке. По словам авторов, их установка в разы сократит время, которое тратят на дорогу жители двух больших районов города.
«Конечно, большое спасибо за то, что сделали. Очень хорошо. Для нас это очень важно, что мы, пенсионеры, не забыты», — приводит канал слова местной жительницы Нины Корниенко.
Ранее Марзалюк стал героем интернет-мемов благодаря своей эмоциональной реакции со слезами на глазах на речь президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его традиционного Послания народу и парламенту.
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Общество , СНГ , Александр Лукашенко , Нина Корниенко , Могилев
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