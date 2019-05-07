Куйбышевский районный суд Петербурга во вторник удовлетворил ходатайство о смягчении наказания блогеру Руслану Соколовскому, получившему условный срок после "ловли покемонов" в храме Екатеринбурга, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Ходатайство подлежит удовлетворению. Освободить Соколовского от наказания, назначенного приговором по девяти статьям 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). По совокупности окончательно определить наказание в виде шести месяцев ограничения свободы", — сказал судья.