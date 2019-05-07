Минтруд разработал график праздников и выходных в 2020 году

Министерство труда и социальной защиты подготовило график переноса выходных дней в 2020 году. Соответствующий проект постановления Правительства размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, совпадающие с нерабочими праздничными днями выходные 4 и 5 января будут перенесены на 4 мая и 5 мая.

Таким образом, новогодние праздники в следующем году будут длиться 8 дней — с 1 по 8 января. В честь празднования Дня защитника Отечества предусмотрен трёхдневный отдых — с 22 по 24 февраля. В связи с Международным женским днём жители страны будут отдыхать с 7 по 9 марта.

Выходные в честь праздника Весны и Труда продлятся пять дней — с 1 по 5 мая. День Победы россияне будут отмечать с 9 по 11 мая.

В честь празднования Дня России жители страны будут отдыхать с 12 по 14 июня, а на День народного единства приходится один выходной — 12 июня, среда.