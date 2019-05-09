Названо число ветеранов Великой Отечественной войны в России

России проживает 75 495 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сказано на сайте Министерства труда.

Также 96 323 человека награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Кроме того, 103 715 россиянина — бывшие несовершеннолетние узники фашизма, 144 человека — бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Как сообщает Минтруда, 240 352 человека — вдовы инвалидов и участников войны, а тружеников тыла в России — 762 626 человек.

Цифры приведены по данным Пенсионного фонда по состоянию на 1 апреля 2019 года.