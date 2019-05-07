Умерла Нина Соротокина 

Скончалась писательница Нина Соротокина — автор книги «Трое из навигацкой школы», по которой был снят фильм «Гардемарины, вперед!». Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на администрацию Троицка. Нине Соротокиной было 84 года.
Соротокина является автором порядка тридцати книг, работы переведены на английский, итальянский, норвежский, болгарский и чешский языки.
Писательница выступила сценаристом трилогии о гардемаринах: картин «Гардемарины, вперед!» (1988), «Виват, гардемарины!» (1991) и «Гардемарины — III» (1992).
Похоронят Нину Соротокину на Троицком городском кладбище.