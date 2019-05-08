В России изменят правила признания инвалидности

России изменятся правила оформления инвалидности. Об этом на заседании правительства рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

«Я подпишу постановление, которым изменяются правила признания человека инвалидом», — приводит RNS слова Медведева.

Премьер пояснил, что документ существенно сократит сроки и упростит процедуру медицинского освидетельствования.

Также инвалидность можно будет оформить онлайн на портале Госуслуг.

«Будем поэтапно переходить к электронному обмену документами», — рассказал Медведев.

Премьер отметил, что это облегчит жизнь людям с ограниченными возможностями, так как им «не нужно будет ходить по инстанциям» и собирать массу документов.