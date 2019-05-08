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В России изменят правила признания инвалидности 

Ura.Ru 23 минуты назад
Фото: URA.RU
В России изменятся правила оформления инвалидности. Об этом на заседании правительства рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Я подпишу постановление, которым изменяются правила признания человека инвалидом», — приводит RNS слова Медведева.
Премьер пояснил, что документ существенно сократит сроки и упростит процедуру медицинского освидетельствования.
Также инвалидность можно будет оформить онлайн на портале Госуслуг.
«Будем поэтапно переходить к электронному обмену документами», — рассказал Медведев.
Премьер отметил, что это облегчит жизнь людям с ограниченными возможностями, так как им «не нужно будет ходить по инстанциям» и собирать массу документов.
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Общество , Социология , Дмитрий Медведев
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