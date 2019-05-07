Россияне оплачивают лишь половину стоимости вывоза мусора

Лишь треть юридических лиц в России заключили договоры с региональными операторами на вывоз мусора. Остальные избавляются от отходов полулегальными способами.

Такую информацию обнародовал глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев

По его словам, такие предприниматели и организации работают с несертифицированными операторами, которые заключают договор, не имея соответствующих разрешительных документов. Некоторые бизнесмены и вовсе оставляют отходы в контейнерах на общедомовых площадках.

Лишь 28% юридических лиц работают добросовестно, уточнил Буцаев. В среднем же россияне платят за вывоз мусора лишь половину необходимых средств. Глава РЭО объяснил это тем, что есть регионы, которые пользуются едиными расчётными центрами. Например, в Московской области и Татарстане собираемость составляет 70–90%. При этом в большинстве субъектов страны этот показатель не превышает 20–30%.

При такой собираемости устойчивость регоператоров — это вопрос ближайшего времени, — цитирует Буцаева телеканал «360».

Глава РЭО уточнил, что региональный оператор из-за неплатежей рискует прекратить деятельность. В итоге, подчеркнул он, это приводит к тому, что появляются несанкционированные свалки, которые в России пытаются ликвидировать.

Ранее, как писал News.ru, Буцаев заявлял, что в будущем Россия может полностью ликвидировать свалки и тогда его ведомство займётся исключительно переработкой мусора. Он также выразил уверенность, что в стране может быть создана прибыльная отрасль переработки отходов в сырьё и даже налажен его экспорт.