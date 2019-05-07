В Севастополе открыли музей и памятник советским воинам

Памятник советским воинам, павшим у подножия Сапун-горы в Севастополе 1941-1942 годы, открыли на территории Балаклавской ТЭС в преддверии празднования Дня Победы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Севастополя.

"В преддверии празднования Дня Победы на территории Балаклавской ТЭС состоялось торжественное открытие памятника советским воинам, павшим у подножия Сапун-горы в 1941-1942 годы и открытие Музейной комнаты боевой славы Севастополя", — говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Владимира Базарова, "именно на этом месте, в годы Великой Отечественной войны велись кровопролитные бои как во время обороны, так и освобождения Севастополя".

По данным пресс-службы, памятник советским воинам создан на добровольные пожертвования строителей ТЭС, музейная комната с 50 экспонатами, найденными при строительстве Балаклавской ТЭС, открыта в административном корпусе.

"В течение всего периода строительства ТЭС неоднократно делались находки, свидетельствующие о том, что в годы Великой Отечественной войны в этих местах проходили весьма ожесточенные бои. Останки защитников Севастополя были перезахоронены на Мемориальном братском кладбище Великой Отечественной войны в поселке Дергачи", — приводит пресс-служба слова директора Балаклавской ТЭС Петра Екименко.

Севастополь в годы войны

Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя их значительные силы. Оккупация города длилась почти два года.

Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, ему присвоено звание города-героя. В этом году в День Победы отмечается и 75 лет с момента, когда советские войска полностью завершили освобождение города.