Расстрелян до начала войны: московская школа «запуталась» в памятниках

Московские школьники возложили цветы к памятнику маршалу Тухачевскому , были раскритикованы за незнание истории, но их учителя все объяснили.

Вчера в фейсбуке школы №138, которая расположена на улице Генерала Глаголева в районе Хорошево-Мневники, был опубликован фотоотчет о возложении пятиклассниками цветов к памятнику маршалу Михаилу Тухачевскому. Снимки сопровождались хештегами #9Мая, #деньПобеды и #мыПомним.

«Тухачевский расстрелян до начала войны. При чем здесь 9 мая? Бедные дети… С такими учителями!» — гласит один из комментариев к посту.

Час назад те, кто ведет страницу 138-й школы, ответили на него. В комментарии сказано, что ученики и их учителя напрасно были обвинены в незнании истории, ведь в День Победы в Великой Отечественной войне россияне вспоминают не только победу в Великой Отечественной войне, но и героев всех военных действий, в том числе блестящего полководца и стратега Тухачевского.

Между тем в руководстве школы радиостанции «Говорит Москве» объяснили произошедшее проще.