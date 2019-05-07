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Расстрелян до начала войны: московская школа «запуталась» в памятниках 

Рамблер 40 минут назад
Фото: ТАСС
Московские школьники возложили цветы к памятнику маршалу Тухачевскому, были раскритикованы за незнание истории, но их учителя все объяснили.
Вчера в фейсбуке школы №138, которая расположена на улице Генерала Глаголева в районе Хорошево-Мневники, был опубликован фотоотчет о возложении пятиклассниками цветов к памятнику маршалу Михаилу Тухачевскому. Снимки сопровождались хештегами #9Мая, #деньПобеды и #мыПомним.
«Тухачевский расстрелян до начала войны. При чем здесь 9 мая? Бедные дети… С такими учителями!» — гласит один из комментариев к посту.
Час назад те, кто ведет страницу 138-й школы, ответили на него. В комментарии сказано, что ученики и их учителя напрасно были обвинены в незнании истории, ведь в День Победы в Великой Отечественной войне россияне вспоминают не только победу в Великой Отечественной войне, но и героев всех военных действий, в том числе блестящего полководца и стратега Тухачевского.
Между тем в руководстве школы радиостанции «Говорит Москве» объяснили произошедшее проще.
«Это был ближайший памятник территориально», — сообщили там, призвав расценивать акцию как дань уважения военачальнику.
Комментарии
Общество , Михаил Тухачевский
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