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Соловьев дал совет обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда писательнице 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
«В мире несколько миллиардов человек, существенный процент из которых плохо образован, но при этом у них зашкаливающее эго и им хочется любым образом себя проявить», — заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление писательницы, лауреата премии «Русский Букер» Елены Чижовой о том, что Сталин способствовал планам Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады.
«Я должен всех бесноватых комментировать? Если каждый раз появляется новая гражданка или гражданин, которые считает необходимым для себя придумывать новую версию ВОВ и пинать мертвого льва, то мы должны каждый раз их отыскивать и говорить: «Вот, смотрите?»», — задался вопросом Соловьев.
Телеведущий предположил, что «госпожа Чижова может являться замечательным писателем», однако подчеркнул, что для трактовки исторических событий этого недостаточно.
«Хотелось бы напомнить читателям гениальную фразу великой Раневской: «Талант — как прыщ, вскакивает у кого хочет», но образование не является категорией таланта, а является категорией усидчивости и тяжелого, изнурительного труда. Может быть, талантливым людям иногда следует изучать материалы и беседовать с историками-профессионалами, к которым я себя не отношу?», — поинтересовался собеседник.
Соловьев посоветовал писательнице охладить пыл.
«А гражданке Чижовой я советую уже успокоиться и заняться творческой деятельностью, бумага она ведь все стерпит», — констатировал журналист.
Напомним, писательница, лауреата премии «Русский Букер» Елена Чижова заявила, что Сталин способствовал планам Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады в годы Великой Отечественной войны.
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Общество , Елена Чижова , Владимир Соловьев , Деловая газета "Взгляд" , Санкт-Петербург
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