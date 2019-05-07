В России упростят правила признания людей инвалидами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, трансляцию которого ведёт телеканал «Россия 24».

«В ближайшее время выйдет документ, я подпишу постановление, которым изменяются правила признания человека инвалидом», — заявил он.

По его словам, соответствующий вопрос обсуждался во время встречи с представителями общественных организаций инвалидов,

«Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования, это очень важное решение. Ну и будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются», — заявил российский премьер.

По его словам, это будет сделано, чтобы инвалидам «не нужно было ходить по инстанциям и какие-то дополнительные бумаги собирать, и всё можно было делать через портал государственных услуг».