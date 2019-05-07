В московской школе объяснили акцию в честь 9 мая у памятника Тухачевскому

В руководстве столичной школы № 138 рассказали, что пятиклассники возложили цветы к ближайшему памятнику.

«Акция приурочена к 9 мая. Это был ближайший памятник территориально, и они решили возложить цветы Тухачевскому. Давайте расценивать это как дань уважения военачальнику. Произошла некорректная формулировка со стороны классного руководителя. Дети, живущие в этом микрорайоне, обязаны знать людей, в честь которых названа улица и установлен памятник, это самое главное, однозначно».

6 мая в официальном аккаунте учреждения в Facebook появился отчет по акции, проведенной учениками пятого класса у памятника маршалу Тухачевскому . Публикация сопровождалась хештегами #9мая, #ДеньПобеды и #мыпомним.

Впоследствии пост был изменен — исчезли хештеги. О них напоминают комментарии под публикацией, которые остались неизменны. Один из пользователей, закончивших данную школу, отмечает, что 10 лет назад дети также вспоминали маршала Тухачевского накануне Дня Победы. «Из года в год мы помним, но ничего не помним», — сетует автор комментария. Другой пользователь выразил надежду, что дети хотя бы помнят биографию генерал-фельдмаршалов Суворова и Кутузова, раз не возлагают цветы к их памятникам накануне 9 мая.

Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский был объявлен главой военно‑фашистского заговора в РККА и расстрелян 12 июня 1937 года. Его реабилитировали в 1957 году за отсутствием состава преступления.