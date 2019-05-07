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В Самаре впервые прошли парады для ветеранов во дворах 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие и юнармейцы впервые провели в Самаре парады для участников Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не смогут посетить праздничные мероприятия 9 мая на центральной площади города. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).
"Участники парадных расчетов после генеральной репетиции на площади Куйбышева посетили соседние улицы и дворы, где под музыку военного оркестра спели у окон ветеранов песни "День Победы", "Мы — армия народа" и "Победа", вручили участникам войны цветы и подарки, а также прошли перед ними торжественным маршем", — отмечается в сообщении.
По словам командующего второй общевойсковой армией ЦВО Андрея Колотовкина, многие ветераны по состоянию здоровья не смогут прийти на парад Победы, который состоится 9 мая на площади Куйбышева.
"Мы решили исправить эту ситуацию и хотя бы на нескольких улицах устроить торжественные шествия, своего рода минипарады, чтобы создать для них праздничную атмосферу. Думаю, что в следующем году к нашему начинанию присоединятся тысячи юнармейцев по всей России", — цитирует Колотовкина пресс-служба.
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Общество , Самара
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