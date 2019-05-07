Российские ветераны предложили желающим «повторить» посидеть в окопе неделю

Ветераны Великой Отечественной войны поделились впечатлениями о современных традициях празднования Дня Победы и назвали псевдопатриотами желающих повторить. Их монологи публикует издание «Точка».

По словам 94-летнего ветерана Петра Арышева, выражение «Можем повторить» в контексте празднования 9 Мая употребляют идиоты и псевдопатриоты.

«Их бы на неделю в окоп да под дождь, да чтобы в рукопашную потом. Не дай бог, конечно, такого повторения», — посетовал он.

97-летний ветеран Виктор Волкович прослезился, увидев фотографию с бутылкой водки и повязанной на ней георгиевской лентой.

«Разве так можно? На такой ленте награды государственные размещены, это символ победы, а они ее на водку и макароны», — сказал он.

Для ветеранов 9 Мая — «это праздник и не праздник», отметил 90-летний Виталий Жиляев. По его словам, воевавшие в Великой Отечественной почти не вспоминали войну и радовались, что выжили.

«А сейчас включишь телевизор — там война, тут война… За что, спрашивается, мы воевали?» — спрашивает ветеран.