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Российские ветераны предложили желающим «повторить» посидеть в окопе неделю 

Lenta.ru + ещё 29 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ветераны Великой Отечественной войны поделились впечатлениями о современных традициях празднования Дня Победы и назвали псевдопатриотами желающих повторить. Их монологи публикует издание «Точка».
По словам 94-летнего ветерана Петра Арышева, выражение «Можем повторить» в контексте празднования 9 Мая употребляют идиоты и псевдопатриоты.
«Их бы на неделю в окоп да под дождь, да чтобы в рукопашную потом. Не дай бог, конечно, такого повторения», — посетовал он.
97-летний ветеран Виктор Волкович прослезился, увидев фотографию с бутылкой водки и повязанной на ней георгиевской лентой.
«Разве так можно? На такой ленте награды государственные размещены, это символ победы, а они ее на водку и макароны», — сказал он.
Для ветеранов 9 Мая — «это праздник и не праздник», отметил 90-летний Виталий Жиляев. По его словам, воевавшие в Великой Отечественной почти не вспоминали войну и радовались, что выжили.
«А сейчас включишь телевизор — там война, тут война… За что, спрашивается, мы воевали?» — спрашивает ветеран.
Ранее в центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск», в котором приняли участие более 500 детей. Они промаршировали по площади у Вечного огня в форме пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов и медсестер. Дети держали в руках игрушечное оружие, отдавали честь и возлагали цветы к мемориалу. В Госдуме раскритиковали идею проведения таких парадов и заявили, что вооружать маленьких детей игрушечным оружием не надо.
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Общество , Армия , Госдума
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