Чуть получше, чем Зарядье: каким будет новый парк в Петербурге

Новый парк станет местом притяжения туристов и местных жителей и еще одной точкой культурно-общественного пространства на карте города.

В конце апреля в Санкт-Петербурге был представлен проект нового парка, который расположится на набережной Добролюбова в самом сердце Северной столицы. Макет будущего парка президенту Владимиру Путину показал врио губернатора Петербурга Александр Беглов

Согласно проекту, новая многоуровневая парковая зона займет почти шесть гектаров. Здесь разместятся театральные, концертные и лекционные залы, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер. Также будет организован подземный паркинг на 1,5 тыс. мест.

Президент, посетивший стройплощадку, идею поддержал. "Смотрите, во-первых, — масштаб какой, во-вторых, — место, прямо на берегу Невы, с выходом потом к Петропавловской крепости и на стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц", — сказал президент, допустив, что будущее парковое пространство будет "чуть получше, чем московское "Зарядье". "Ну, пускай посоревнуются, это всегда на пользу", — отметил президент.

Изначально на этом месте хотели построить здания Верховного суда, судебный департамент и жилые дома. Архитекторы и градозащитники были против, предлагая на набережной разбить парк, который в ближайшем будущем здесь и появится.

Что касается судебного квартала, то его планируют разместить в правительственном квартале в районе Смольной набережной. Здесь до этого предлагалось построить новое здание Музея обороны и блокады Ленинграда. Однако, по словам Беглова, большинство петербуржцев высказались за то, чтобы музей остался в Соляном переулке, на своем историческом месте. Сам музей блокады планируется расширить, город уже договорился с министерством обороны РФ о безвозмездной передаче части площадей под экспозицию.

Сроки строительства и объемы инвестиций пока неясны. Известно лишь, что его создание будет финансироваться за счет федерального и городского бюджетов. Название будущему парку, который уже окрестили Северным Зарядьем, выберут горожане. "Мы объявим соответствующий конкурс на лучшее название этого места. Пока арт-парк — условное название, рабочее название", — отметил Беглов.

Эксперты, архитекторы и общественность создание петербургского Зарядья одобряют: парковое пространство украсит Северную столицу и станет новой точкой притяжения для туристов. Так, вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова назвала создание парка прецедентом нормального диалога руководителя с жителями города. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов поддерживает идею создания второго Зарядья. По его словам, это свидетельствует об успешности московского проекта. Парк "Зарядье" стал неким эталоном для всех новых парков, создающихся в России, отметил Сергей Кузнецов.

Зарядье стало эталоном не только для Москвы, но и для России в целом, это действительно качественный проект, соглашается вице-президент Союза архитекторов России Ярослав Усов. Хорошо, что есть воля не строить здания, а отдать территорию природе. Естественная природная среда — это то, чего не хватает любому городу. Строительство парка — прекрасная затея, продолжает вице-президент Союза архитекторов России. Вопрос в функциональном зонировании и насыщении парка архитектурными элементами и благоустройства. Представленный проект предлагает не просто озеленение с дорожками и деревьями — это сложное многоуровневое сооружение с общественными пространствами и различными конструкциями неизвестного назначения.

Безусловно, нужна детальная проработка, чтобы парк не стал рядовым озеленением на кровле очередного культурно-торгово-развлекательного комплекса, а также была связь с набережной, а не километры витрин. Поэтому финальная концепция должна быть проработана на ином качественном уровне, чтобы можно было провести открытый конкурс, в котором мог принять участие любой специалист, отмечает Ярослав Усов.

Центр Санкт-Петербурга неравномерно обеспечен садами, парками и скверами, и в целом площадь зеленых насаждений нуждается в увеличении, поэтому появление нового проекта парка является хорошей новостью для города, считает руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg Игорь Кокорев

В то же время конкретно эта часть Петроградского района уже имеет немаленький Александровский парк с потенциалом расширения на берега Кронверкского протока, продолжает он. Красивая градостроительная идея советского периода, которая заключалась в создании системы смежных зеленых зон от Троицкой площади через Александровский парк и место нового парка на Петровский и далее на Крестовский и Елагин острова, к сожалению, уже не может быть реализована из-за активной застройки Петровского острова.

По мнению Игоря Кокорева, вписать парк в городское пространство проще, чем многоэтажные здания, которые предусматривались в предыдущих вариантах застройки участка. Учитывая небольшую высоту большинства пока запланированных объектов, за исключением театра, можно предположить, что в панорамы набережных Невы парк впишется хорошо практически независимо от архитектурных особенностей отдельных объектов, которые будут важны при более близком рассмотрении.

А вот о сроках строительства, пока не сформирован проект, говорить пока сложно. Технически, реализовать можно любую задумку — вопрос в стоимости. Подобные решения реализуются в среднем за 2-3 года. Например, Зарядье ведь построили за 3 года, отмечает Ярослав Усов.

"Наиболее простой парк на территории можно было бы организовать уже в этом году, но заявляемые планы явно свидетельствуют о заметно более сложном, а значит и длительном в реализации варианте. Учитывая опыт Зарядья, можно ожидать 3-4 года", — считает руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg.

Что касается инвестиций, то их объем существенно зависит от состава и типа объектов в парке, а также от проекта благоустройства.

Показанные первые эскизы парка предусматривают создание нескольких достаточно крупных, хоть и не многоэтажных, капитальных объектов общественного назначения, также заявляется подземный переход для связи с Александровским парком и Петропавловской крепостью. Это в целом может привести к тому, что инвестиции в создание парка могут в несколько раз превысить обычные для парков такого размера объемы, не исключают в Knight Frank.

Само парковое пространство может стать новой площадкой для досуга и центром притяжения города. Озеленение благоприятно повлияет на качество жизни горожан. Главное — грамотно довести идею парка до качественной реализации, но сначала нужен открытый конкурс, считает архитектор.

Основной эффект от парка — появление значимой точки притяжения потоков туристов и местных жителей в этой части города, соглашается Игорь Кокорев.

"В этом плане парк расположен даже лучше Зарядья. При визуальной близости к Стрелке Васильевского острова, Эрмитажу и Петропавловской крепости, расстояния до этих объектов больше, чем в Москве до Кремля и Красной площади. Большее расстояние может помочь снизить потенциально высокую загруженность парка, что в случае с Зарядьем мешает восприятию объекта как собственно парка", — говорит эксперт.

При этом вокруг парка и на противоположных берегах очень ограничены возможности по новому строительству, поэтому положительное влияние на девелоперскую активность будет небольшим. Влияние на другие сегменты рынка будет зависеть от состава объектов в парке. Пока наибольшее положительно влияние можно прогнозировать для встроенных помещений, расположенных в непосредственной близости.