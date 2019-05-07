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Православные отмечают Пасху усопших 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Православные верующие сегодня отмечают Радоницу — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших (в народе его еще называют Пасхой усопших), сообщает "Интерфакс".
На Пасху и во всю Светлую Седмицу заупокойные панихиды не служатся. Поэтому на девятый день после Пасхи установлен особый день поминовения усопших, чтобы верующие "после светлого праздника Пасхи могли разделить с усопшими великую радость воскресения Христова".
При этом Русская православная церковь не одобряет возродившуюся в советское время традицию оставлять в этот день на могилах еду, пасхальные яйца или водку, называя это язычеством.
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Общество , РПЦ , Интерфакс
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