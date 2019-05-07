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Устроившего стрельбу депутата Ионина вывели из себя 

News.ru + ещё 6 42 минуты назад
Фото: facebook.com/ionin.dmitriy
В Интернете появились новые эпизоды видеозаписи с участием депутата от «Справедливой России» Дмитрия Ионина. На видео видно, как Ионин и его приятели ругаются с полицейскими, приехавшими на вызов по факту стрельбы. На записи слышны его реплики, где он, в частности, обращает внимание на свой депутатский статус и угрожает Генпрокуратурой.
Все видели, что господин Шкаев (бывший начальник ОВД города Камышлова Свердловской области. — News.ru) дал вам взятку. Это подтвердят все эти люди. В Генеральной прокуратуре завтра
Я депутат Государственной думы, я показал вам удостоверение. Вам не нравится моё удостоверение? Хорошо, тогда задержите меня, — говорит депутат.
В разговоре с News.ru Ионин заявляет, что появившееся в Сети видео — нарезка и его слова вырваны из контекста.
Из этой записи можно сделать вывод, что депутат бегает и орёт на всех. Но это не совсем так. Дело в том, что вместе с полицейскими приехал мужчина в гражданской одежде, начал нас отталкивать, не давал снимать, раздавал указания. Он не представился, игнорировал мои просьбы показать удостоверение. Тогда я не выдержал и сказал, что обращусь в Генпрокуратуру. Естественно, это было на эмоциях, — рассказывает парламентарий.
Также он сказал, что пьяным в тот момент не был, а насчёт своих товарищей ничего утверждать не может, так как «сложно оценивать состояние других людей».
Он добавил, что сам вызвался прийти к следователю на допрос.
8 мая иду давать показания, депутатским иммунитетом прикрываться не собираюсь, — заключил Ионин.
Инцидент со стрельбой в городе Камышлове Свердловской области произошёл 4 мая. Видео снял один из местных жителей из окна свой квартиры. На кадрах стоит группа мужчин, один из них с оружием выпускает несколько очередей в воздух.
Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы Дмитрий Ионин заявляет, что готов ответить за выстрелы из охолощёного автомата во дворе жилого дома.
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Общество , Генпрокуратура РФ , Госдума , Справедливая Россия , МВД , Камышлов , Свердловская Область
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