Устроившего стрельбу депутата Ионина вывели из себя

В Интернете появились новые эпизоды видеозаписи с участием депутата от «Справедливой России» Дмитрия Ионина. На видео видно, как Ионин и его приятели ругаются с полицейскими, приехавшими на вызов по факту стрельбы. На записи слышны его реплики, где он, в частности, обращает внимание на свой депутатский статус и угрожает Генпрокуратурой

Я депутат Государственной думы, я показал вам удостоверение. Вам не нравится моё удостоверение? Хорошо, тогда задержите меня, — говорит депутат.

В разговоре с News.ru Ионин заявляет, что появившееся в Сети видео — нарезка и его слова вырваны из контекста.

Из этой записи можно сделать вывод, что депутат бегает и орёт на всех. Но это не совсем так. Дело в том, что вместе с полицейскими приехал мужчина в гражданской одежде, начал нас отталкивать, не давал снимать, раздавал указания. Он не представился, игнорировал мои просьбы показать удостоверение. Тогда я не выдержал и сказал, что обращусь в Генпрокуратуру. Естественно, это было на эмоциях, — рассказывает парламентарий.

Также он сказал, что пьяным в тот момент не был, а насчёт своих товарищей ничего утверждать не может, так как «сложно оценивать состояние других людей».

Он добавил, что сам вызвался прийти к следователю на допрос.

8 мая иду давать показания, депутатским иммунитетом прикрываться не собираюсь, — заключил Ионин.

Инцидент со стрельбой в городе Камышлове Свердловской области произошёл 4 мая. Видео снял один из местных жителей из окна свой квартиры. На кадрах стоит группа мужчин, один из них с оружием выпускает несколько очередей в воздух.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы Дмитрий Ионин заявляет, что готов ответить за выстрелы из охолощёного автомата во дворе жилого дома.