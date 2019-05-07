«Готов пойти в ад»: о чем люди забыли на Радоницу

Тысячи людей, специальные автобусы и пропуска для транспорта — Радоница, пасхальное поминовение усопших, давно ассоциируется с массовым посещением кладбищ. Почему это принято делать после Пасхи и в чем смысл этого обычая, разбирался корреспондент РИА Новости.

Неожиданное горе

На Радоницу почти на каждой могиле орского Нагорного кладбища лежат маленькие куличи. Священник Александр Курсаков и его друг Георгий служат панихиду по прихожанке их храма, скоропостижно скончавшейся от рака год назад. В конце заупокойного богослужения вспоминают и жертв трагедии в московском аэропорту Шереметьево , случившейся накануне.

"Молимся и о тех, кто испытывает сегодня боль утраты. Нам тоже пришлось пережить подобное", — говорит Георгий.

Прошлой зимой в другом московском аэропорту, Домодедово , при взлете разбился самолет "Саратовских авиалиний", направлявшийся в Орск . В небольшом городе горе, казалось, коснулось тогда каждой семьи.

Панихида как повинность

"Панихиду стараешься служить, руководствуясь в первую очередь правилом: чем делать как попало, лучше не делать вовсе. К сожалению, многие воспринимают заупокойные службы как повинность — пришел, постоял, и бабушке на том свете лучше стало", — рассуждает он по дороге в город.

Радоница — праздник странный. Славянский день весеннего поминовения предков был воспринят православной церковью , но не до конца: в богослужебный устав он так и не вошел. В разных местах его отмечали по-разному: где-то, как в Белоруссии, всей семьей ходили на кладбище, а где-то, как в большинстве русских губерний, поминали близких в храме и дома, за столом. После революции этот обычай искоренили, но сегодня он снова возродился в народе как главный день посещения родных могил.

Табу на смерть

"Знакомый священник распечатывал на принтере таблички с молитвой об упокоении, чтобы люди знали хотя бы, что читать. Обычно все сводится к словам "земля ему — или ей — пухом", а что это значит, никто особо не вникает. А ведь в Римской империи это было чуть ли не проклятие: чтобы тебя земля не приняла, чтоб ты там весь в пуху лежал", — говорит отец Александр.

Его печалит, что тема смерти сегодня табуирована не только в обществе, но и в самой церкви, главное предназначение которой, казалось бы, — говорить именно о смерти и о последующем воскресении. Многие люди, по его словам, не веря в Бога и вечную жизнь, все же признают, что за свои дела "пойдут в ад".

"Вдумайтесь, люди готовы добровольно идти в преисподнюю, и у них не возникает даже желания что-то исправить! А другие живут в блаженном неведении. К сожалению, смерть все равно наступит, неважно, думаешь ты о ней или нет", — продолжает священник.

Разговины для усопших

Во многих местностях крестьяне верили, что раньше Радоницы поминать родителей нельзя, так как именно в этот день они впервые "разговляются" после Пасхи. А при советской власти, когда церкви позакрывали, многие верующие вообще ходили отмечать Пасху на кладбище — таким образом, по сути, Радоница и Пасха праздновались в один день.

"Но если ты понимаешь, что родные и близкие не всегда жили так, как говорится в заповедях, если ты волнуешься за их посмертие — поход на кладбище сам по себе ничего не изменит. О них нужно молиться и, конечно, стараться самому жить так, чтобы заслужить вечную жизнь рядом с Богом", — подчеркивает отец Александр.

Человек, по его словам, не выбирает, когда ему родиться и тем более когда предстать перед Господом. Но Радоница — повод особо задуматься о том, что сделал Христос для каждого человека. "Это день, когда мы идем к своим почившим рассказать, что смерти больше нет", — напоминает священник.