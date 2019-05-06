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В Петербурге запустят экскурсионный ретро-автобус с 10 мая 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: avtobus.spb.ru
В Санкт-Петербурге запустят экскурсионный ретро-автобус с 10 мая, сообщает kp.ru.
«Увидеть знаковые достопримечательности Северной столицы можно будет из окна раритетного автобуса», — заявили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».
Проект «Ленинградский автобус» реализуется совместно с одной из городских туркомпаний. Речь идёт о модели ЛАЗ-699Р, которая работала на междугородних рейсах в 1970 — 1980 годах.
Обзорные экскурсии планируется проводить еженедельно.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве появится ещё 20 парковочных мест для туристических автобусов.
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Общество , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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