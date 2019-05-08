Беглов вручил блокадникам единые карты петербуржца

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов вручил блокадникам и ветеранам на праздничной встрече в БКЗ «Октябрьский» единые карты петербуржца.

Ветераны и блокадники стали одними из первых, кто получил этот электронный документ, сообщают «Невские новости».

Беглов пообщался с участниками встречи. Он рассказал, что ранее предложил приравнять к блокадникам тех, кто родился в Ленинграде в период блокады, но не прожил здесь четырех месяцев. По словам врио губернатора, изменения будут внесены только в региональный закон.

«Если город потянет, конечно, надо поддержать», — сказал один из блокадников.

Врио губернатора в ответ на это отметил, что во времена блокады не смотрели, кто и что потянет, а отдавали последнее.

«С блокадников надо брать пример», — подчеркнул Беглов.

Ветераны поинтересовались, будут ли приняты аналогичные изменения для узников концлагерей. Беглов ответил, что этот вопрос сейчас прорабатывается.

Александр Беглов напомнил, что все льготники теперь могут бесплатно ездить на электричках. Новый закон на эту тему недавно приняли в городе. Правительство Петербурга сейчас ведет работу по построению адресной системы поддержки ветеранов и блокадников.

Вопросы повышения качества жизни граждан пожилого возраста, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, постоянно находятся в центре внимания городских властей и являются одними из самых приоритетных.

На торжественном приеме также поговорили о музее блокады в Соляном переулке, который власти Петербурга сохранят в том месте, где он зародился. Врио губернатора рассказал участникам встречи, что вскоре появятся филиалы музея в Петербурге, в том числе на производствах, которые работали во время войны. Также «отделения» петербургского музея откроются в других городах и странах СНГ, куда вывозили людей из блокадного Ленинграда.

Вместе с картами блокадники получили памятные медали из серебра к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Стоимость каждой составляет порядка 4 тысяч рублей.

Единая карта петербуржца — многофункциональная именная электронная карта, созданная для жителей нашего города. Она предоставляет доступ держателям к различным государственным и коммерческим услугам и сервисам. Также на карту можно записать проездной билет. Кроме того, ее владельцы могут принять участие в бонусной программе банка-эмитента.

Оформление заявок на получение ЕКП стартовало 6 мая. Изготовление карты занимает две недели. Ее выдача осуществляется бесплатно.

Ранее политолог Сергей Старовойтов в комментарии для газеты ВЗГЛЯД отмечал, что «Единая карта петербуржца» снизит бюрократические барьеры для жителей города. Он обратил внимание на то, что Беглов всегда учитывает интересы петербуржцев в своей деятельности.

Он также отметил, что Беглов всегда старается выполнять обещанное.