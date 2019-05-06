Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мемориал могут создать в память о жертвах катастрофы SSJ 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Известный скульптор из Реутова предложил увековечить память трагически погибших при жёсткой посадке лайнера SSJ в Шереметьево. По словам Виталия Казанского, сейчас рассматривается три варианта памятника. Если идею одобрят, мемориал откроют к годовщине катастрофы.
Я поддерживаю идею создания мемориала, однако предстоит большая работа. Необходимо определиться с местом установки. Затем исходя из архитектурной среды готовить подходящий проект, — рассказал он изданию «Подмосковье Сегодня».
По его словам, основой для мемориала могут послужить образы трёх бортпроводников, которые рискуя собственной жизнью, спасали людей из горящего самолёта. Один из них, Максим Моисеев, так и не вышел из лайнера и стал единственным членом экипажа, погибшим в этой трагедии. Также возможен вариант установки двойного мемориала. Одна из них будет располагаться в Москве, а другая в Мурманске, куда направлялся злополучный рейс.
Инцидент произошёл вечером 5 мая. Самолёт, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», после посадки в аэропорту Шереметьево загорелся. На борту находились 78 человек. В результате ЧП погиб 41 человек. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
Ранее News.ru сообщал, что сгоревший лайнер был застрахован на сумму более 1,5 млрд рублей. Эта цифра практически равна полной стоимости воздушного судна.
News.ru: последние новости
Переработка опасных отходов обойдётся в 17 млрд рублей Пострадавшим во время крушения SSJ спишут долги по кредитам Жительницу Йошкар-Олы назвали самой красивой замужней женщиной РФ
Комментарии
Общество , Катастрофы , Происшествия , Максим Моисеев , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Грубое нарушение»: новый поворот в истории с SSJ117
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии4
«Украина, прощай навсегда!»53
Зеленский отреагировал на катастрофу в Шереметьево259
Путину доложили о трагедии в Шереметьево48
Видео
Началась драка. Пассажир сделал признание после трагедии
Происшествия Катастрофы
Украинский депутат попал в Крым и сделал признание
В мире
Путину доложили о трагедии в Шереметьево
Политика
Избиение полицейскими жителей поселка попало на видео
Происшествия
«Украина, прощай навсегда!»
Украина В мире
Мошенники попытались нажиться на трагедии в Шереметьево
Происшествия
Не успеваем в Венецию: Свиблову обвинили в цинизме из-за ЧП с SSJ
Происшествия
Названа причина гибели большинства пассажиров SSJ
Происшествия Катастрофы
Вспышка, хлопок: командир SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Катастрофы Пожары
Участок Елисеевского переулка перекроют 12 мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение