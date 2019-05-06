Мемориал могут создать в память о жертвах катастрофы SSJ

Известный скульптор из Реутова предложил увековечить память трагически погибших при жёсткой посадке лайнера SSJ в Шереметьево . По словам Виталия Казанского, сейчас рассматривается три варианта памятника. Если идею одобрят, мемориал откроют к годовщине катастрофы. Я поддерживаю идею создания мемориала, однако предстоит большая работа. Необходимо определиться с местом установки. Затем исходя из архитектурной среды готовить подходящий проект, — рассказал он изданию «Подмосковье Сегодня». По его словам, основой для мемориала могут послужить образы трёх бортпроводников, которые рискуя собственной жизнью, спасали людей из горящего самолёта. Один из них, Максим Моисеев , так и не вышел из лайнера и стал единственным членом экипажа, погибшим в этой трагедии. Также возможен вариант установки двойного мемориала. Одна из них будет располагаться в Москве, а другая в Мурманске, куда направлялся злополучный рейс. Инцидент произошёл вечером 5 мая. Самолёт, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот» , после посадки в аэропорту Шереметьево загорелся. На борту находились 78 человек. В результате ЧП погиб 41 человек. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело. Ранее News.ru сообщал, что сгоревший лайнер был застрахован на сумму более 1,5 млрд рублей. Эта цифра практически равна полной стоимости воздушного судна.