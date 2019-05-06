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Переработка опасных отходов обойдётся в 17 млрд рублей 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Инфраструктура для обращения с высокоопасными отходами будет создана в России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.
Средства из бюджета будут выделены на перепрофилирование предприятий на которых осуществлялись работы по уничтожению химического оружия. На их базе будут созданы комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов с высокой степенью опасности.
Всего в рамках национального проекта «Экология» предусмотрено создание четырёх межрегиональных комплексов. Общий объём заложенных на эти цели средств федерального бюджета составит 17,2 млрд рублей в период 2019 — 2023 годов. В качестве заказчика работ будет выступать «Росатом», отмечается в постановлении кабмина.
На фоне тяжело идущей реализации давно назревшей «мусорной реформы» и протестов в ряде регионов страны российские власти просят Германию поделиться опытом в выстраивании модели переработки отходов.
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Общество , Экология , Дмитрий Медведев , Росатом
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