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Пострадавшим во время крушения SSJ спишут долги по кредитам 

News.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк спишет долги по кредитам пострадавшим при пожаре авиалайнера SSJ 100 в аэропорту Шереметьево, заявил представитель финансовой организации.
Сбербанк принял решение, после проверки всех данных, урегулировать задолженности по кредитам для пострадавших в авиационном происшествии в аэропорту Шереметьево, — цитирует сообщение банка ТАСС.
Самолёт SSJ 100 потерпел крушение вечером 5 мая 2019 года. Лайнер, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», совершил жёсткую посадку и загорелся. На борту находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погиб 41 человек, в столичные больницы доставлены шесть человек, в том числе три члена экипажа.
Ранее News.ru писал, что опознание погибших в результате аварийной посадки лайнера SSJ 100 потребует проведения генетической экспертизы. Процедура опознания будет очень сложной из-за того, что гибели людей предшествовал пожар.
Руководство Московской области пообещало выплатить компенсации семьям погибших в авиакатастрофе. Родственники, которые живут в Московском регионе, получат по 2 млн рублей, а те, кто в других областях России, — по 1 млн Власти также добавили, что материальная помощь в 500 тысяч рублей будет предоставлена всем пострадавшим после того, как медики установят степень тяжести вреда здоровью.
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Общество , Катастрофы , Происшествия , Аэрофлот , Сбербанк России , Аэропорт Шереметьево
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