Пострадавшим во время крушения SSJ спишут долги по кредитам

Сбербанк спишет долги по кредитам пострадавшим при пожаре авиалайнера SSJ 100 в аэропорту Шереметьево , заявил представитель финансовой организации.

Сбербанк принял решение, после проверки всех данных, урегулировать задолженности по кредитам для пострадавших в авиационном происшествии в аэропорту Шереметьево, — цитирует сообщение банка ТАСС.

Самолёт SSJ 100 потерпел крушение вечером 5 мая 2019 года. Лайнер, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот» , совершил жёсткую посадку и загорелся. На борту находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погиб 41 человек, в столичные больницы доставлены шесть человек, в том числе три члена экипажа.

Ранее News.ru писал, что опознание погибших в результате аварийной посадки лайнера SSJ 100 потребует проведения генетической экспертизы. Процедура опознания будет очень сложной из-за того, что гибели людей предшествовал пожар.

Руководство Московской области пообещало выплатить компенсации семьям погибших в авиакатастрофе. Родственники, которые живут в Московском регионе, получат по 2 млн рублей, а те, кто в других областях России, — по 1 млн Власти также добавили, что материальная помощь в 500 тысяч рублей будет предоставлена всем пострадавшим после того, как медики установят степень тяжести вреда здоровью.