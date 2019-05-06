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Божена Рынска заявила, что тоже спасала бы свои вещи в авиакатастрофе 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Журналистка Божена Рынска рассказала, что на месте пассажиров сгоревшего в Шереметьево «Суперджета» тоже бросилась бы спасать свои вещи.
«Я вот думаю, а как бы я себя вела в аналогичной ситуации? Возможно, если бы не было приказа экипажа «ручную кладь не брать», я бы тоже инстинктивно ринулась барахло свое спасать. Не уверена, что мысль о людях в патовой ситуации пришла бы мне в голову»,
— написала Рынска на своей странице в Facebook.
Она добавила, что в мирное время считается с другими людьми. Журналистка заявила, что послушалась бы в подобной ситуации окрика экипажа.
По слухам, жертв при возгорании самолета могло быть меньше, если бы пассажиры бизнес-класса не замедлили процесс эвакуации тем, что начали хватать свою ручную кладь.
Напомним, 5 мая направлявшийся из Москвы в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел во время аварийной посадки в Шереметьево. Из находившихся на борту 78 человек погиб 41, а еще девять госпитализированы. Большинство пассажиров погибли от отравления продуктами горения. В хвостовой части самолета смогли выжить лишь два пассажира.
Позже были озвучены основные версии трагедии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. При этом командир самолета Денис Евдокимов рассказал, что из-за удара молнии пропала радиосвязь — и пилотам пришлось напрямую переводить самолет на аварийный режим управления.
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Комментарии
Общество , Катастрофы , Происшествия , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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