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В Северной столице принимают заявления на выпуск единой карты петербуржца 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге начался прием заявлений граждан на выпуск единой карты петербуржца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.
«В петербургских банках начинается прием заявлений от горожан на выпуск единой карты петербуржца. В настоящее время приоритетный проект правительства Санкт-Петербурга поддержали три банка, прошедшие квалификационный отбор и подписавшие двусторонние соглашения с комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга об эмиссии и обслуживании карт», — говорится в сообщении.
Прием заявлений на оформление карты будет осуществляться в отделениях Сбербанка, ВТБ и банка Санкт-Петербург. Карта будет выпускаться на базе национальной платежной системы «Мир».
Для оформления карты понадобится паспорт или военный билет, СНИЛС и полис ОМС. Срок выпуска составляет 14 дней.
Единая карта петербуржца будет многофункциональной.
Помимо возможности осуществлять по ней безналичные платежи, карта будет хранить защищенную электронную подпись владельца, также на нее можно будет записать любой проездной билет.
На карте также будут записаны идентификационные данные владельца: ФИО, дата рождения, фото и номер полиса ОМС.
В феврале 2019 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах ввести социальную карту жителя города. Он заявил, что петербуржцы уже давно ждут такую карту, чтобы на ней хранились все данные для получения госуслуг.
Комментарии
Общество , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга , Банк ВТБ , Сбербанк России , Санкт-Петербург
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