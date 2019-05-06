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Аэропорт «Шереметьево» перешел в штатный режим работы 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Аэропорт "Шереметьево" перешёл в штатный режим работы и планирует войти в график выполнения рейсов в течение суток, сообщает пресс-служба авиагавани.
Аэропорт "Шереметьево" работал с ограничениями после авиакатастрофы самолёта авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва-Мурманск. Одна из двух взлетно-посадочных полос аэропорта была закрыта.
"Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы с двумя взлетно-посадочными полосами. Планируется, что в течение предстоящих суток аэропорт войдет в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию", — говорится в сообщении.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.
Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. В опубликованном на сайте "Аэрофлота" списке 33 выживших пассажиров указано, что госпитализированы пятеро.чп
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Общество , Катастрофы , Происшествия , Елена Марковская , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , СКР , Трагедия
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