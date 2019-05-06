Аэропорт «Шереметьево» перешел в штатный режим работы

Аэропорт "Шереметьево" перешёл в штатный режим работы и планирует войти в график выполнения рейсов в течение суток, сообщает пресс-служба авиагавани.

Аэропорт "Шереметьево" работал с ограничениями после авиакатастрофы самолёта авиакомпании "Аэрофлот" рейса Москва-Мурманск. Одна из двух взлетно-посадочных полос аэропорта была закрыта.

"Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы с двумя взлетно-посадочными полосами. Планируется, что в течение предстоящих суток аэропорт войдет в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию", — говорится в сообщении.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек.