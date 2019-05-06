Дом Витцеля в Петербурге признали памятником архитектуры

Дом Франца Витцеля в Сестрорецке признали памятником архитектуры, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу петербургского комитета по охране памятников.

Особняк, выполненный в неоклассических формах, внесён в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения.

Здание построено в 1919 году для почётного гражданина Санкт-Петербурга — предпринимателя Витцеля, перебравшегося в Сестрорецк по рекомендации врачей. В советское время в доме был пионерлагерь. Позднее дом отошёл Министерству обороны . С 2010 года он стал собственностью Петербурга.

Ранее НСН сообщала, что за последние восемь лет в Москве отреставрировали 1247 памятников архитектуры.