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Дом Витцеля в Петербурге признали памятником архитектуры 

RT на русском + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Public domain
Дом Франца Витцеля в Сестрорецке признали памятником архитектуры, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу петербургского комитета по охране памятников.
Особняк, выполненный в неоклассических формах, внесён в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значения.
Здание построено в 1919 году для почётного гражданина Санкт-Петербурга — предпринимателя Витцеля, перебравшегося в Сестрорецк по рекомендации врачей. В советское время в доме был пионерлагерь. Позднее дом отошёл Министерству обороны. С 2010 года он стал собственностью Петербурга.
Ранее НСН сообщала, что за последние восемь лет в Москве отреставрировали 1247 памятников архитектуры.
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Общество , Министерство обороны , Комсомольская правда , Санкт-Петербург , Сестрорецк
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