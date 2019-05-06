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Власти Подмосковья помогут семьям погибших в Шереметьево 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Подмосковья окажут материальную помощь семьям жителей семьям погибших жителей региона в авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Андрей Воробьев, сообщили в региональном правительстве в понедельник, 6 мая.
«Всем семьям погибших жителей Московской области будет выплачено по два миллиона рублей, семьям из других регионов — по одному миллиону рублей», — сказал Воробьев.
Губернатор выразил соболезнования всем, кого затронула авиакатастрофа в столичном аэропорту Шереметьево. «Понятно, что никакими деньгами не восполнить потерю родных, близких», — добавил он.
На сайте правительства уточняется, что всем пострадавшим будет предоставлена материальная помощь в размере до 500 тысяч рублей.
SSJ-100 совершил аварийную посадку в Шереметьево, откуда вылетел в Мурманск. После приземления хвостовая часть лайнера загорелась, в результате погиб 41 человек, 5 из которых — подмосковные жители. Сообщалось, что в самолет попала молния, из-за чего произошел отказ автоматики. В СК, в свою очередь, указывали на возможную недостаточную квалификацию пилотов. За ходом расследования следит госкомиссии.
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Общество , Андрей Воробьев , Аэропорт Шереметьево , Правительство московской области , Московская область
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