«Лазейка для террористов»: депутат предложил запретить медицинские маски

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров призвал ограничить ношение медицинских масок. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на его обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

По мнению Петрова, ношение масок можно разрешать только в тех случаях, когда существует «конкретная эпидемиологическая опасность».

«В противном случае нерегламентированное ношение маски останется лазейкой для преступников и террористов», — заявил депутат.

Парламентарий считает, что медицинские маски и респираторы становятся массовым «модным аксессуаром». По его мнению, это приводит к снижению уровня безопасности в России.

«Наличие огромной массы людей, скрывающей свои лица под полоской ткани, всегда негативно сказывается на уровне общественной безопасности», — подчеркнул он.

Профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко в комментарии News.ru заявил, что мода на медицинские маски может быть и полезной. По его словам, носить их целесообразно при плохом экологическом состоянии окружающей среды. Маски защищают от пыли и пыльцы, что особенно важно для астматиков и аллергиков. Профессор напомнил, что медицинские маски стоит менять каждые три часа, чтобы в них не накапливались вредные вещества.

Сейчас в России действует федеральный закон, регламентирующий ношение масок на собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетерованиях. Закон обязывает организаторов публичных мероприятий требовать от участников не скрывать лиц, в том числе не использовать маски. Людей, не подчинившихся требованиям, могут попросить покинуть митинг.